Flaş! ‘İki Halkbank çalışanı disklerle ABD’ye iltica etti, tanıklık yapacak’

ABD’de görülen Reza Zarrab davası hakkında televiziyon programında konuşan gazeteci Gürkan Hacır, davada Türkiye aleyhine tanıklık yapacak iki ismi gündeme getirdi.







CNNTÜRK‘te Hande Fırat’ın hazırlayıp sunduğu Gece Görüşü Programına katılan Gürkan Hacır, iki Halkbank çalışanının ABD’ye iltica ettiğini belirten Hacır bunların Türkiye aleyhine tanıklık yapacağını iddia etti. Bu kişilerin İran’la ilgili yapılan işlemleri hard diskten kopyalayıp yanlarında götürdüklerini belirten Hacır, disklerdeki bilgilerin davada delil olarak kullanılabileceğini açıkladı.





Hacır, “CHP Washington Temsilcisi Yurter Özcan ile görüştüm. Kendisi davayı takip etmek için New York’a geldi. Zarrab’ın bir tanık koruma programına alınmış olabileceğini söylüyor” diye konuşmuştu.





Hacır daha önce de Zarrab’ın tanık koruma programına alınmış olabileceğini söylemişti.