Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişi yüzde 18.8 azaldı









Ekonomi Bakanlığı, eylül ayına ilişkin "Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni"ni yayımladı. Buna göre, eylülde 738 milyon dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti.





Uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki yeni veya mevcut şirketleriyle iştirak ettikleri yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklık paylarına ilişkin transferleri içeren sermaye girişi eylülde 230 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, bunun 135 milyon dolarlık bölümü AB ülkeleri kaynaklı oldu.





Ocak-eylül döneminde ise net doğrudan uluslararası yatırım girişi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 azalarak 7 milyar 340 milyon dolar olarak gerçekleşti. Uluslararası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye girişi de bu dönemde toplam 5 milyar 98 milyon dolar olarak hesaplandı.





Söz konusu dönemdeki uluslararası doğrudan yatırım girişinin 1,4 milyar doları mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründen, 978 milyon doları enerji sektöründen ve 878 milyon doları imalat sektöründen kaynaklandı.





Uluslararası sermayeli şirketlerin sayısı





Bu yıl eylülde 372 uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruldu, 15 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti.





Ocak-eylül döneminde 3 bin 815 uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruldu, 144 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki oldu. Aynı dönemde 3 bin 959 uluslararası sermayeli şirket, başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleriyle, ulaştırma, haberleşme ve depolama sektörlerinde faaliyette bulundu.





Kayıtlı sermayesi 500 bin doların üzerinde olan 92 uluslararası sermayeli şirket, şube kuruluşu ve yabancı ortak iştiraki gerçekleşti. Bu şirketlerin 40'ı toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyette bulunuyor.





Söz konusu dönemde kurulan 3 bin 959 uluslararası sermayeli şirketin 2 bin 415'i Yakın ve Ortadoğu ülkeleri, 616'sı AB ülkeleri, 286'sı diğer Asya ülkeleri ortaklı şirketler oldu.





Eylül sonu itibarıyla Türkiye'deki uluslararası sermayeli şirket ve şube sayısı, 50 bin 225'e ulaşırken, 6 bin 814 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. Buna göre, toplamda 57 bin 39 uluslararası sermayeli şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor.





Şirketlerin ülke gruplarına göre dağılımında, 22 bin 337 girişimle AB ülkeleri ilk sırada yer aldı. AB ülkeleri arasında Almanya 7 bin 63 şirketle başı çekerken, bu ülkeyi 3 bin 44 şirketle İngiltere ve 2 bin 776 şirketle Hollanda izledi.





Anılan şirketlerin 34 bin 652'si İstanbul, 5 bin 183'ü Antalya, 3 bin 55'i Ankara ve 2 bin 520'si İzmir'de bulunuyor. İstanbul'da faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerin 13 bin 476'sı toptan ve perakende ticaret, 5 bin 978'i gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri ve 4 bin 155'i imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteriyor.





Eylülde 16 projeye teşvik belgesi





Ekonomi Bakanlığı tarafından eylülde yatırım teşvik belgesi düzenlenen 16 proje için yaklaşık 39,8 milyon dolar tutarında yatırım yapılması öngörüldü.





Bu yıl ocak-eylül döneminde ise belgelendirilen yatırım projesi sayısı 234, belge kapsamındaki yatırımların tutarı da 3,7 milyar dolar oldu.