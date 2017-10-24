Madrid - Barcelona hattındaki gerilin devam ediyor...

İspanya hükümeti, Katalonya’nın hükümetinin görevine son verip bölgede erken seçime gitmeyi planlıyor.





BBC Türkçe’nin haberine göre Romeva, İspanya’nın Katalonya’yı merkezden yönetmesine göz yumması halinde Avrupa Birliği’nin de itibarını tümüyle kaybedeceğini savundu.







Katalonya’da bağımsızlıktan yana olan siyasi partilerin yetkililileri bugün toplanarak son durumu değerlendirecek.





İspanya hükümeti cumartesi günü seçilmiş Katalan hükümetinin görevine son vereceğini, parlamentosunun yetkilerinin sınırlandırılacağını ve altı ay içinde bölgede erken seçime gidileceğini açıklamıştı.





İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria da bugün yaptığı açıklamada, Katalonya’nın merkezden yönetilmesine olanak sağlayan anayasanın 155’inci maddesi senatoda onaylanır onaylanmaz Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont’un yetkilerini tamamen kaybedeceğini ve maaşının kesileceğini söyledi.





Saenz de Santamaria, 155’inci madde onaylandıktan sonra bölgeyi geçici bir süre yönetmek üzere Madrid tarafından bir temsilci atanabileceğini de söyledi.





İspanya senatosunun 155’inci maddeyi ve bölgelerde erken seçim yapılmasına ilişkin kararı Cuma günü oylaması bekleniyor.





Ne olmuştu?





Katalonya’da 1 Ekim’de yapılan bağımsızlık referandumu İspanya tarafından ‘yasadışı’ ilan edilmişti.





Katılım oranı yüzde 43 olan referandumda halkın yüzde 90’ı bağımsızlığa ‘Evet’ demişti.





2015’te yapılan seçimlerde Katalonya bölgesindeki oyların yüzde 40’ını alan birlikçi partiler ve bağımsızlığa karşı çıkan birçok seçmen ise referandumu boykot etmişti.