Yap Boz Eğitim sistemine bir örnek daha ... 518 dersin kitabı toplanacak





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ders kitapları konusunda daha fazla şikâyet gelmeye başladı” sözlerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.





TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan torba yasada Kamu İhali Yasası’na bir düzenleme eklendi. “Ek madde” olarak yapılan düzenlemede, resmi ve özel okullarda öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitabı ve öğrenci çalışma kitapları ile öğretmenlere ücretsiz olarak dağıtılacak kılavuz kitapların ihalesinin daha önce yapıldığı gibi “açık ihale” ile değil “belli istekliler arasında ihale” usulü ile seçilmesini öngördü. Düzenlemenin gerekçesinde ise “ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitaplarının hazırlanması, satın alınması, baskısının yapılması ve dağıtımlarının yoğun bir zaman planlaması gerektirmesi gibi nedenlerle, bunlara ilişkin mal ve hizmet alımlarının belli istekliler arasında ihale yöntemi uygulanmak suretiyle temin edilmesi amaçlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.





Adrese teslim ihale





Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, alelacele getirilen düzenleme için komisyona geldi. Yılmaz, düzenleme ile ilgili “İhaleler açık ihale usulü ile yapıldığında kitap yazma ve basım konusunda yetkinlik açısından şekil ve şartları taşısa da içerik problemi olan firmalar ihaleye katılmakta bu durum da sistemi kilitlemekte, ders kitaplarının basım ve dağıtım sürecini olumsuz etkilemekte, bu da eğitimi etkilemektedir. Gecikmeye neden olmaktadır” diye konuştu.





Milli Eğitim Bakanlığı’nın bundan sonraki tüm kitap basım ve dağıtım işlerini kapsayacak şekilde yaptığı düzenleme, muhalefet partisinden üyelerin yoğun eleştirileri üzerine geçici madde haline getirildi. Ücretsiz kitap dağıtımı için yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı ihalesi yine açık ihale usulü ile değil, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak. İhaleye katılacak firmaları Milli Eğitim Bakanlığı belirleyecek. Bakan Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre bu kapsamda 2019 yılına kadar 518 derse ait ders kitabı toplatılacak.







