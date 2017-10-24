Samanyolu Haber /Dünya / Dünyada 260 milyondan fazla çocuk okulsuz /24 Ekim 2017 08:28

Dünyada 260 milyondan fazla çocuk okulsuz

UNESCO'nun eğitim raporuna göre, dünyada 260 milyonun üzerinde çocuk okula gidemiyor. Raporda, eğitim bütçelerinin yetersizliğine dikkat çekilirken, kız ve erkek çocuklarının da eşit şansa sahip olmadığı vurgulandı.

Dünyada 260 milyondan fazla çocuk okulsuz

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, yıllık Dünya Eğitim Raporu'nu açıkladı. Örgütün sunduğu verilere göre, dünya genelinde 6 ila 17 yaşları arasındaki 260 milyonun üzerinde çocuk hiç eğitim görmedi.

Okula gidebilenler arasındaysa mezun olanların sayısının oldukça düşük olduğuna dikkat çekildi.

Dünya genelinde 2010 ile 2015 yılları arasında ilkokul çağındaki çocukların yüzde 83'ünün okulu bitirdiği belirtilen raporda, orta öğretimde bu oranın yüzde 69'da kaldığına yer verildi.

Okula giden çocuklar arasında en düşük oranların ise yüksek öğrenim görmek için tamamlanması gereken lise seviyesinde olduğu ve 15 ila 17 yaşları arasındaki çocukların sadece yüzde 45'inin lise eğitimini tamamladığı belirtildi.
Kız ve erkek çocuklarında fırsat eşitliği yok

UNESCO raporuna göre, küçük çocuklara yönelik bir yıl zorunlu ve ücretsiz eğitim sadece dünya genelindeki ülkelerin yüzde 17'sinde sunuluyor. Raporda, eğitimde cinsiyet eşitliği konusunda da büyük farklılıklar olduğu ortaya kondu. İlkokul çağındaki kız ve erkek çocukları arasında ülkelerin yüzde 66'sında fırsat eşitliği olduğu belirtildi.

Lise çağındaki kız ve erkek çocuklarındaki fırsat eşitliğinin ise dünya genelindeki ülkelerin ancak dörtte birinde sağlanabildiği bilgisi verildi.
Hükümetlerin eğitim bütçesi düşük

Raporda, dünya genelinde hükümetlerin ortalama olarak gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 4,7'sini ya da kaynaklarının yüzde 14,1'ini eğitime ayırdıklarına dikkat çekildi. Dünya genelinde kalitesi yüksek bir eğitimin sunulması için yıllık 33 milyar Euro'nun eksik olduğu belirtildi.

Halep'te kullanılmaz hale gelmiş bir okul

Dünya Eğitim Raporu'nu kaleme alan uzmanlar hükümetlere, eğitim konusundaki sorumluluklarını daha güçlü şekilde yerine getirme çağrısı yaptı. Alman UNESCO Komisyonu Yönetim Kurulu üyelerinden Walter Hirche, "Eğitim sistemi dünya çapında fırsat eşitliği ve kalite dikkate alınarak şekillendirilmeli. UNESCO'nun Dünya Eğitim Raporu, henüz bundan fazlasıyla uzak olduğumuzu gösteriyor" dedi.
Mevcut durum 2030 hedefine uzak
BM Küresel Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri çerçevesinde dünya genelinde hükümetler 2030 yılına kadar "fırsat eşitliğine dayalı yüksek kaliteli eğitim olanağı sağlamak ve ömür boyu öğrenme imkanlarını teşvik etmekle" yükümlüler. UNESCO yıllık raporuyla sözkonusu hedefe yönelik yükümlülüğü koordine ve kontrol ediyor.
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