Madımak Davası'nda AKP eliyle büyük skandal!

Sivas Madımak Oteli’nde 2 Temmuz 1993’te 35 kişinin vahşice yakılarak katledilmesine ilişkin davanın görülmesine 26 Mayıs Cuma günü Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Davaya, Madımak’ta katledilen aydınların yakınları ile avukatları katıldı.





Önceki duruşmada mahkemenin iki sanık hakkında yeniden iade talebinde bulunulması isteğinin Adalet Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce reddedildiği ve Bakanlığa bağlı bu birimin idari birim yetkisini aşarak “zamanaşımını değerlendirin, bu kişiler hakkında davayı düşürün” uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.





Dava avukatlarından Kazım Genç bu durumla ilgili “Gelen yazı bir idari birimden gelmiştir. Mahkemelerin objektifliğine gölge düşürecek yazı yazılması hatta ‘talimat verir gibi’ zamanaşımını değerlendirin söyleminde bulunması, bizim baştan beri bu davadaki sanıkların devletin bir yerlerinde korunduğu savımızı doğrulamıştır. Mahkemenin yazdığı bir yazı vardır. İdari birim de bunu yerine getirmek zorundadır. Bunu yerine getirmeyenler hakkında gereğinin yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz” dedi. Avukatların bu talebinin hakim tarafından değerlendirmeye dahi alınmaksızın kesin bir tutumla mahkemece reddedilmesi dikkat çekti.





Avukat Cem Yılmaz “Sanıklar hakkında daha önce hüküm kurulmadığı gibi üzerlerine suç gereği hem yeni hem eski ceza kanununa göre müebbet hapis cezası gerekmektedir. Zamanaşımı dolmamıştır.” dedi.





Mahkeme, sanıklar Murat Songur, Murat Karataş ve Eren Ceylan’ın yakalanmasının beklenmesine karar verdi. Madımak Katliamı Davası’nın bir sonraki duruşması, 20 Ekim günü saat 10.00’da Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edecek.





AKP SADECE SİVAS DAVASINI DEĞİL İNSANLIĞI VE HUKUKU DA ZAMAN AŞIMINA UĞRATTI





Sivas’ta katledilen şair Metin Altıok’un kızı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada Sivas Katliamından bu yana geçen 24 yıldan bu yana 4 Cumhurbaşkanı, 9 Başbakanın değiştiğini ifade etti. Sivas Davası’nın nasıl zaman aşımına uğratıldıysa aynı şekilde Sivas Katliamı ile ilgili Meclis çatısı altında sorulan soruların ve verilen önergelerin de zamanaşımına uğratıldığını söyledi. (haber.sol)