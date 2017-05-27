Samanyolu Haber /Gündem / 'Kupon' bir arazi daha satışa çıkarıldı /27 Mayıs 2017 15:09

'Kupon' bir arazi daha satışa çıkarıldı

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, 27 dönüm alana sahip Sakarya Şehir Stadı'nın eski yerinin 77 milyon 968 bin 742 liraya satışa çıkarıldığı ifade edildi. Açık artırma ile satılacak arsanın satışının yüzde 25 peşin, 12 ay vadeli olacağını belirtti.

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Eski stadyumun arsasının 7 bin metrekarelik kısmının park, 550 metrekarelik kısmının yol, 20 bin metrekarelik kısmının ise konut ve ticaret olarak ayrıldığı bilgisini veren TOKİ, arsaya en çok 3 katlı yapıların inşa edilebileceğini kaydetti.

“Sakarya'nın Adapazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi'nde bulunan Sakarya Atatürk Stadyumu 585 ada 403 nolu parsel de olup şehir merkezine oldukça yakın mesafededir. Şehir merkezine ulaşımın sağlandığı Çark Caddesi ve Yazlık Caddesi'nin kesiştiği noktada ulaşımı kolaylıkla sağlanmaktadır. Arsanın bulunduğu parsel eğimsiz, engebesiz, düz bir arazi yapısına sahiptir. Altyapı ve üstyapı hizmetleri mevcuttur. Yakın bölgesinde benzer nitelikte ve büyüklükte taşınmaz bulunmamakta olup her geçen gün gelişmekte olan bölge içerisinde reklam kabiliyeti oldukça iyi olan bölgededir."

Sakarya şehir stadyumu arsası satışının 8 Haziran'da TOKİ'nin İstanbul Halkalı binasında yapılacağı açıklandı.
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