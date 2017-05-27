'Kupon' bir arazi daha satışa çıkarıldı

Eski stadyumun arsasının 7 bin metrekarelik kısmının park, 550 metrekarelik kısmının yol, 20 bin metrekarelik kısmının ise konut ve ticaret olarak ayrıldığı bilgisini veren TOKİ, arsaya en çok 3 katlı yapıların inşa edilebileceğini kaydetti.



