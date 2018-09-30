Madem kriz yok, Damat Albayrak bu anlaşmayı neden yaptı?





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidar temsilcileri tarafından vurgulanan ‘kriz mriz yok’ söyleminin aksine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi yönetimi ve denetimi için ABD’li McKinsey şirketiyle anlaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gerçekçi bir ekonomi programı oluşturduklarını belirterek yeni program bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışmaya karar verdiklerini söyledi.





Albayrak ayrıca, 16 bakanlıktan temsilcilerin bulunduğu Maliyet ve Dönüşüm Ofisinin hükümetin tüm hedeflerini ve sonuçlarını her çeyrekte kontrol edeceğini dile getirdi.ABD’li uluslararası yönetim danışmanlık firması olan McKinsey kamu ve özel sektörün ekonomi politikalarını ve kararlarını analiz ederek bu yönde raporlar hazırlıyor. McKinsey aynı zamanda kurumsal yönetimlerde en fazla ağırlığı olan şirketlerden biri olarak görülüyor.





Ekonominin bir ‘şirket doktoruna’ ihtiyacı var





Ülkeler genel olarak bir başka ülkede iş ilişkilerini geliştirmek ve belli mekanizmalar üzerinde etkili olmak için lobi ve danışmanlık firmalarıyla anlaşır. Türkiye’nin farklı zamanlarda farklı ülkelerde danışmanlık firmalarıyla daha önce de anlaştığını dile getiren ekonomist Liath MacGorman, “Ancak büyüklüğü ve kapsamı itibariyle McKinsey ile yapılan anlaşma bildiğim kadarıyla Türkiye için bir ilk” dedi.





İlk kez bir bu şekilde ‘toplu danışmanlığa’ gidildiğini vurgulayan MacGorman, “Türkiye ekonomisin bilânçosu ve gelir tablosu bozulmuş durumda. Ekonominin bir ‘şirket doktoruna’ ihtiyacı olduğu için McKinsey firmasıyla anlaşmaya gidildi” diye konuştu. McKinsey’in bir ABD şirketi olduğunu belirten MacGorman, ülkelerin doğrudan IMF’ye gitmek yerine bu tür aracı şirketlerle anlaşma yoluna gittiğine dikkat çekiyor.





Kısa ve orta vadede rahatlama olmayabilir





Türk bankacılık sisteminin sağlam temeller üzerine kurulduğunu belirten ekonomist MacGorman, “Ancak Türkiye ekonomisinin kısa ve orta vadede rahatlayacağını sanmıyorum. Çünkü çok ciddî yapısal sorunları var. Şu durumda atılan adımların meyvesinin kısa vadede alınacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı. Euronews’in haberine göre McKinsey firmasının 2001 krizi sonrası sorunlu bankaların satışı, kamu bankalarının özelleştirme planlarının hazırlanmasında Türkiye’ye hizmet verdiği biliniyor.



