AKP’nin gözü İş Bankası’ndaki emekli hisselerinde













EKO PRESTİJ Dergisi Kurucusu ve Medya Metropolis'in sahibi Celal Eren Çelik’in sosyal medya hesabından aktardığı bilgilere göre, geçen hafta Ankara’da Hükümet yetkilileri ile bir dizi bankanın yöneticisi toplantı yaptı. Bu toplantıdan kulislere yansıyan bilgilere göre iktidar yetkilileri banka yöneticilerine çalışanların oluşturduğu emeklilik vakıflarının bankaların sermayesindeki payları bir bedel karşılığında Hazine’ye devretmeleri istendi.





Ayrıca bu vakıfların kurduğu hastaneler aracılığıyla emeklilerine sağladığı sağlık hizmetlerinin de SGK çatısı altında verilmesi istendi. Toplantı sırasında tartışmalar yaşanırken banka yetkilileri karara karşı yargıya başvurma seçeneğine kullanacaklarını söylerken, iktidar tarafından ‘Yargı sizi kurtaracak kadar hızlı karar veremez. Biz düzenlemeyi çıkartır devri tamamlarız’ benzeri bir yanıt geldi.



