Şanlıurfa'da gerginlik artarak devam ediyor.. Suriyelilerin iş yerleri taşlandı





Şanlıurfa’da iki kişinin hayatını kaybettiği kavga sonrası kentte Suriyelilere yönelik saldırı dalgası başladı. Toplamda 45 kişi gözaltına alındı.





Diken'de yer alan habere göre, Osmanlı mahallesinde Türk ve Suriyeli komşuların çocukları önceki akşam kavga etti. Kavgada Suriyeli tarafın tüfekle ateş açması sonucu Dağ ailesinden Mahmut ve Mesut adlı kardeşler öldü, üç kişi de yaralandı.





Olayın sosyal medyada yayılması sonrası toplanan kalabalık, Suriyelilere ait ev ve işyerlerini taşladı. Polisin müdahalesiyle gözaltına alınanlar oldu.





Polis, bugün Suriyeli nüfusun yoğun olduğu semtlerde ve ana caddelerde önlem aldı.





Yaşananların ardından kent merkezinde çoğu Suriyeli, kendilerine ait iş yerlerini açmadı.





Suriyelilere ait iş yerlerine yönelik zarar verilmesi üzerine bazı esnaflar işyerlerinin camına “Vallahi billahi Suriyeli değil Urfalıyız” yazısı astı.





Yine iş yerleri taşlandı

Haşimiye Meydanı ve Atatürk Mahallesi başta olmak üzere birçok bölgede bugün akşam saatlerine doğru toplanan yüzlerce kişi‘Suriyeli istemiyoruz’ sloganları attı.





Kalabalık Suriyelilere ait işyerlerinin camlarını kırarak tahrip etti. Polislerin müdahale ettiği kalabalıktaki bazı kişiler gözaltına alınırken birçok işyerinde hasar oluştu.





Gerginliğin devam ettiği kente çevre illerden de takviye polisler gönderildi.





Toplam 45 gözaltı

İl emniyet müdürlüğü güvenlik şubesi ekipleri, ölümlü kavga sonrası sosyal medyada provokasyon yaptıkları iddiasıyla 15 kişiyi evlerine eş zamanlı baskın yaparak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.





DHA’nın haberine göre eylemler sırasında çevreye saldıran 30 kişi de gözaltına alındı.





Öte yandan çeşitli suçlara karıştığı saptanan 639 Suriyeli ise Göç İdaresi tarafından sınır dışı edildi.









Bir çadır kent kapatılıyor



Öte yandan kentte bunlar yaşanırken, Akçakale ilçesindeki Süleyman Şah Konaklama Tesisi’nin kapatılacağı bildirildi.

Kapatılma kararı alınan kampta barınan sığınmacılardan isteyenlerin Suruç ilçesinde bulunan çadır kente taşınabileceği, kamp dışına veya farklı bir kente gitmek isteyenlere ise maddi yardımda bulunulacağı kaydedildi.

Yetkililer, pazartesi günü başlayacak olan tahliyelerin 26 Ekim’de sona ereceğini bildirdi

Göç İdaresi’nin aldığı karar doğrultusunda 2012’de kurulan, Suriye’nin Telabyad kentine 5 kilometre uzaklıktaki Süleyman Şah Konaklama Tesisi’nde 22 bin 222 kişi kalıyor.

Resmi rakamlara göre Türkiye’de kayıtlı 3 milyon 353 bin 462 Suriye uyruklu sığınmacı var. Sığınmacılardan 470 bini Şanlıurfa’da yaşıyor.



