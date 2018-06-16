Macron'un lüks yemek takımı sipariş etmesi Fransızları kızdırdı...









Ülkede sadece pazar günleri yayınlanan Journal du Dimanche gazetesi, davetler için sipariş edilen yemek takımının sadece 50 bin euro tuttuğunu yazarken, skandalları ortaya çıkarmasıyla ünlü Le Canard enchaîné gazetesi, gerçekte porselen takımının faturasının 500 bin euro olduğunu iddia etti.





Le Canard enchaîné gazetesi, Emmanuel Macron ve eşi Brigitte'in, Hauts-de-Seine'deki ünlü Sevres Porselen Fabrikası'na sipariş edilen yemek takımının satın alınmasını bizzat kendilerinin istediklerini duyurdu.



