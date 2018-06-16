Macron'un lüks yemek takımı sipariş etmesi Fransızları kızdırdı...

Ülkede sadece pazar günleri yayınlanan Journal du Dimanche gazetesi, davetler için sipariş edilen yemek takımının sadece 50 bin euro tuttuğunu yazarken, skandalları ortaya çıkarmasıyla ünlü Le Canard enchaîné gazetesi, gerçekte porselen takımının faturasının 500 bin euro olduğunu iddia etti.
Le Canard enchaîné gazetesi, Emmanuel Macron ve eşi Brigitte'in, Hauts-de-Seine'deki ünlü Sevres Porselen Fabrikası'na sipariş edilen yemek takımının satın alınmasını bizzat kendilerinin istediklerini duyurdu.
İçinde 900'e yakın normal yemek tabağı ve 300'e yakın küçük tabak içeren servis takımının faturasının bir bölümünün Kültür Bakanlığı tarafınan ödeneceği bildirildi.
Le Canard Enchaîné, 30 zanatkar tarafından üretilen tabakların tanesinin 400 ile 500 eurodan aşağı olamayacağını iddia ediyor.
İktidara geldiğinden bu yana kemer sıkma politikalarını kararlılıkla uygulamaya çalışan ve bu yüzden çalışanların sert tepkisini çeken Macron'un sipariş ettiği lüks porselen takımlarıyla ilgili tartışma bir müddet daha kamuoyunda sürecek gibi gözüküyor.
Sosyal medyada yayınlanan mesajlardaysa, yemek takımının aşırı pahalı olması eleştirilirken, "Tekrar Krallık dönemine mi geri dönüyoruz?" şekilnde şakalar yapılıyor.