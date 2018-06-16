Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın eski kampanya menajeri hapse girecek /16 Haziran 2018 01:26

Trump'ın eski kampanya menajeri hapse girecek

Başkanlık seçimi döneminde ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya menajerliğini yürüten Paul Manafort'un, hakkında devam eden davayla ilgili olarak bazı tanıklar üzerinde baskı kurduğu gerekçesiyle hapse gireceği bildirildi.

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Daha önce bir başka davada ev hapsi cezası alan Manafort hakkında yeni kararını açıklayan bölge hakimi Amy Berman Jackson, Paul Manafort'un hapse girmesine hükmetti.
Yaklaşık 6 aydır ev hapsinde tutulan Manafort'u "kendi davasıyla ilgili bazı tanıkları etkilemek ve onları yalancı şahitlik yapmaya zorlamakla" suçlayan Jackson, "üzülerek de olsa bu kararı alması gerektiğini" belirtti.

Hakim Jackson, Manafort'un ev hapsinde sahip olduğu özgürlük alanı içerisinde davasıyla ilgili tanıklara ulaşıp, onlar üzerinde baskı kurduğuna vurgu yaptı.

ABD'de devam eden Rusya soruşturması kapsamında Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından suçlanan, ardından "para aklamak ve vergi kaçırmak"tan suçlu bulunan Paul Manafort, ev hapsi cezası almıştı.

Soruşturmada şu ana kadar eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Trump'ın eski kampanya menajeri Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile Trump'ın kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, savcı Mueller tarafından suçlanmıştı.

Donald Trump, kendisi veya seçim kampanyası ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki tüm iddiaları reddetmişti.

TRUMP, KARARI KINADI
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eski kampanya müdürü Manafort hakkında verilen mahkeme kararını ‘sert ve haksız' olarak nitelendirdi.

Manafort'un, vergi kaçırma suçlamasıyla temmuz ayında; Ukrayna hükümeti için gizlice lobi faaliyetlerinde bulunmak suçlamasıyla ise eylülde yargılanmaya başlaması bekleniyor.
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