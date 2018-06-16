Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan'ın mektubu Hollanda ve Belçika'da kriz çıkardı /16 Haziran 2018 01:44

Erdoğan'ın mektubu Hollanda ve Belçika'da kriz çıkardı

16 Nisan 2017 referandumundan bu yana, AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bazı Avrupa ülkelerinde 'seçim propagandası' krizi yaşanıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimler öncesi Belçika ve Hollanda'daki Türkiye kökenli seçmenlerin ev adresine mektup göndermesi tartışma başlattı... Hollanda hükümeti, Erdoğan'ın Türkiye kökenli vatandaşlarına mektup göndermesini "içişlerine müdahale" olarak değerlendirdi.

Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerde seçim mitingi engellenen Erdoğan son çare olarak Avrupa ülkelerindeki seçmenlere mektup göndermeye başladı.

Ancak, Hollanda hükümeti Erdoğan'ın gönderdiği mektupları Hollanda içişlerine müdahale olarak nitelendirdi ve tepki gösterdi.

BBC'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Erdoğan Hollandalı ve Belçikalı seçmenlerin ev adreslerine mektup gönderdi. 

Belçika medyası, Erdoğan'ın mektubuyla ilgili, "Erdoğan'ın uzun kolu Belçika'ya uzandı" yorumu yaparken, mektupta, 'güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye' mesajı verildi.

Hollanda, geçen yıldan bu yana kendi topraklarında herhangi bir siyasi partinin propaganda yapmasına izin vermiyor.

Hollanda'da 243 bin, Belçika'da da 131 bin Türkiye kökenli seçmen, Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili erken genel seçimi için oy kullanmak amacıyla Cuma günü sandık başına gitti.


Benzer bir mektup, referandum döneminde de gönderilmişti. Bu iki ülkede oy verme işlemi 19 Haziran akşamına kadar devam edecek. 

'Vakit Türkiye vakti, vakit birlik vakti' denilen mektupta, Erdoğan Avrupa'daki Türkiyeli seçmenden destek istedi.

Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Wouter Koolmees, Erdoğan'ın mektuplu propagandasının "uygunsuz" olduğunu söyledi. Bunu Hollanda'nın içişlerine yönelik müdahale olarak değerlendiren Bakan Koolmees, "Hollandalı Türklerin geleceği Hollanda'dadır" dedi.

AKP'nin seçmenlerin adreslerini nasıl elde ettiği tartışma konusuydu

Hollandalı bakan, hükümetin bu konuda somut bir adım atıp atmayacağı konusunda açıklama yapmadı.

Hollanda, 2015 yılında Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla Türkiye kökenli seçmenlere mektup gönderilmesi üzerine, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak Ankara'yı protesto etmişti.

AKP'nin seçmen adreslerini elde etmek için gizlilik yaslarını ihlal edip etmediğini inceleme altına alınmıştı.
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