Hidayet Karaca bir dizi senaryosu yüzünden 4 yıldır tutsak













Bir dizi senaryosu üzerinden hapse mahkum edilen Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın tutukluluğunun üzerinden 4 yıl geçti. İnsan Hakları İzleme Örgütü İcra Direktörü Kenneth Roth ve çok sayıda gazeteci Karaca için özgürlük istedi.