Samanyolu Haber /Gündem / Hidayet Karaca bir dizi senaryosu yüzünden 4 yıldır tutsak /23 Aralık 2018 18:38

Hidayet Karaca bir dizi senaryosu yüzünden 4 yıldır tutsak

Gazeteci Hidayet Karaca 14 Aralık 2014'te gözaltına alınıp 19 Aralık'ta da tutuklanmıştı Tam 4 yıldır bir dizi senaryosu gerekçe gösterilerek cezaevinde tutuklu bulunan Karaca Silivri Cezaevinde tahliye edilmesine rağmen tutuluyor

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Bir dizi senaryosu üzerinden hapse mahkum edilen Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın tutukluluğunun üzerinden 4 yıl geçti. İnsan Hakları İzleme Örgütü İcra Direktörü Kenneth Roth ve çok sayıda gazeteci Karaca için özgürlük istedi.



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