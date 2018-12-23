Hidayet Karaca bir dizi senaryosu yüzünden 4 yıldır tutsak
Gazeteci Hidayet Karaca 14 Aralık 2014'te gözaltına alınıp 19 Aralık'ta da tutuklanmıştı Tam 4 yıldır bir dizi senaryosu gerekçe gösterilerek cezaevinde tutuklu bulunan Karaca Silivri Cezaevinde tahliye edilmesine rağmen tutuluyor
Bir dizi senaryosu üzerinden hapse mahkum edilen Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın tutukluluğunun üzerinden 4 yıl geçti. İnsan Hakları İzleme Örgütü İcra Direktörü Kenneth Roth ve çok sayıda gazeteci Karaca için özgürlük istedi.