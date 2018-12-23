Çocuğuma önce hangi dini bilgiyi vereyim?
DR. ALİ DEMİREL - SAMANYOLUHABER.COM
Bu soruyu bize Danimarka’dan yazan okurumuz Meryem Hanım sormuş.
Çocuğumuzun ileriki yaşlarda sağlıklı bir dinî duygu ve düşünce gelişimi içerisinde olabilmesi için onu çocuk yaşlarda beslememiz gerekir. Bu beslenme faaliyetinin yapılabilmesi için her çocukta olan tekrarlama ve taklit etme özelliklerinden faydalanabiliriz.
Çocuğumuza dinî nitelikli olarak ilk öğreteceğimiz şeyler arasında, dil gelişimiyle doğru orantılı olarak öncelikle ona; Kelime-i Tevhid’i, Kelime-i Şehâdet’i, bunun yanında İslâm’ın şartlarını (Kelime-i Şehâdet, namaz, oruç, hac, zekat), iman edilmesi gereken konuları ezberletmekle iman öğretimine başlayabiliriz.
Peygamber Efendimiz (s.a.s.), “Çocuklarınıza ilk öğreteceğiniz kelime ‘Lâ ilâhe illallâh’ olsun!” buyurmuşlardır. Sahabe efendilerimiz de çocuklarına Kelime-i Tevhid’i yedi kez okutarak ezberletirlermiş.
Yukarıda sayılanlardan başka çocuğumuza öncelikle öğreteceğimiz dualar arasında, kısa olan ve her namazda okunan Sübhâneke, Tahiyyât, Fâtiha Sûresi ve salavâtlar (Allahümme salli ve bârik...) gelir. Bunun yanı sıra yemek öncesinde okunacak duâ, İhlâs ve Kevser sûreleri de öğretilebilir.
Nasıl öğreteyim?
Konuşmaya başladıktan itibaren ezberlemede herhangi bir zorluk çekmeyen çocuklarımız bu dua ve âyetleri tekrarlayıp duracaklardır. Peki bunları çocuklarımıza nasıl öğretmeliyiz? Kısaca özen, sabır ve sevgiyle...
Ona özel bir zaman ayırdığımızı hissettirerek, onun çocuk olmasının
getirdiği zorluklara sabrederek, çocuk olmasının getirdiği hususlardan
faydalanarak...
Çocuğunuzla oynaya oynaya, iki oyun arasına bir dua ezberi
sıkıştırarak, ezberleteceğimiz duayı ona duyurarak, seslice evin içinde
mırıldanarak, icabında duayı ezber anında takılıp ondan yardım
isteyerek öğretme yoluna gidebiliriz...