Maaşları ödenmeyen işçiler sokakta!

Yeni Şafak gazetesi ve TV Net'in sahibi Albayrak ailesinin en büyük gelir kapısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihalelerinden sonra Pakistan'da aldığı belediye ihaleleriydi.





MAAŞLARI ÖDENMİYOR





Albayrak grubunun mali kriz sebebiyle maaşları gecikmeli ödediği iddia ediliyordu.





Önceki gün Pakistan'ın Rawalpindi şehrinde sokağa çıkan Albayrak işçileri maaşlarını alamadıklarını belirterek protesto mitingi düzenledi.





Albayrak grubu Pakistan'da çöp toplama ihalesini kazanmıştı.





İŞÇİLERİN İZİN HAKLARI GASP MI EDİLİYOR?





Pakistan Su ve Temizlik Ajansı (WASA) ve üstlenici Albayrak çalışanları, kendilerine tatil yasağı uygulandığını ve izin kullanamadıklarını kaydetti.





Protesto gösterisinde şirket yönetimine "çalışanlara uyguladığınız baskı politikalarına son verin" çağrısında bulunuldu.





Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak (solda), AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık koltuğuna oturduğu 1994 yılından itibaren İBB'den en fazla ihale alan işadamı oldu.





ÇÖP TOPLAMAMA KARARI





Pakistan medyasında çıkan haberlere göre çalışanlar, çöp toplamama kararı aldı ve kamyonların çalışmasını engelledi.





Çalışanlar, talepleri karşılanmadığı takdirde WASA yönetimine karşı grev kararı alacaklarını bildirdi.





Albayrak'tan eyleme dair herhangi bir açıklama yapılmadı.











