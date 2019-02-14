Samanyolu Haber /Gündem / Havuzun gazetelerini AKP'li belediyeler alıyormuş /14 Şubat 2019 01:54

Havuzun gazetelerini AKP'li belediyeler alıyormuş

AKP'li belediyelerin kurdukları şirketler aracılığı ile Havuz Medyası gazeteleri topluca satın alıp para aktardığı ortaya çıktı

SHABER3.COM

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan,  AKP'li belediyelerin kurdukları şirketler aracılığı ile  hükümete yakın medyaya para aktardığını söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu.


AKP'li Esenler Belediyesi'nin kurmuş olduğu ESKON Esenler İnşaat şirketi üzerinden hükümete yakın medyaya para aktardığını söyledi.
Türkkan, Twitter hesabından söz konusu şirket tarafından hazırlanan 'Basılı Yayın Mal Alımı İşi' başlıklı raporuna yer verdiği paylaşıma, "Belediyeler, kurmuş oldukları şirketler aracılığı ile havuz medyasına nasıl para aktarıyorlar görüyor musunuz? Bu hukuksuz ve hiç bir usule uygun olmayan uygulamaların hesabı sorulmaz zannediyorlar" notunu düştü.Raporda, bin 100 adet dergi, 702 bin adet ulusal gazete ve 72 bin adet yerel gazetenin 10 ay boyunca alınmasına ilişkin ayrılan bütçeye yer verildiği görülüyor.

Lütfü Türkkan'ın paylaştığı o raporlar şöyle: 



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Havuzun gazetelerini AKP'li belediyeler alıyormuş Sonraki Haber >>

Bir gün gelecek.....

Bir gün gelecek.....

Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı

Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı

Bir adamım kızgın deve ile imtihanı

Bir adamım kızgın deve ile imtihanı

Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı

Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı

Erdoğan: İnşallah bu çay poşetleriyle evlere gireceksiniz

Erdoğan: İnşallah bu çay poşetleriyle evlere gireceksiniz

AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu

AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu

Erdoğan'ın yanında açık mikrofon kazası: Para sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti

Erdoğan'ın yanında açık mikrofon kazası: Para sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti

Tanzim kuyruğundan şikayet eden emekliye tepki gösterdi: Nankörler

Tanzim kuyruğundan şikayet eden emekliye tepki gösterdi: Nankörler

A Haber sunucusu: Keşke düşen helikopter Amerikan askerlerine ait olsaydı

A Haber sunucusu: Keşke düşen helikopter Amerikan askerlerine ait olsaydı

Kara saplanan aracı deve ile çektiler

Kara saplanan aracı deve ile çektiler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:34:11