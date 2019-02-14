Havuzun gazetelerini AKP'li belediyeler alıyormuş

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, AKP'li belediyelerin kurdukları şirketler aracılığı ile hükümete yakın medyaya para aktardığını söyledi.





İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu.









AKP'li Esenler Belediyesi'nin kurmuş olduğu ESKON Esenler İnşaat şirketi üzerinden hükümete yakın medyaya para aktardığını söyledi.

Türkkan, Twitter hesabından söz konusu şirket tarafından hazırlanan 'Basılı Yayın Mal Alımı İşi' başlıklı raporuna yer verdiği paylaşıma, "Belediyeler, kurmuş oldukları şirketler aracılığı ile havuz medyasına nasıl para aktarıyorlar görüyor musunuz? Bu hukuksuz ve hiç bir usule uygun olmayan uygulamaların hesabı sorulmaz zannediyorlar" notunu düştü.Raporda, bin 100 adet dergi, 702 bin adet ulusal gazete ve 72 bin adet yerel gazetenin 10 ay boyunca alınmasına ilişkin ayrılan bütçeye yer verildiği görülüyor.





Lütfü Türkkan'ın paylaştığı o raporlar şöyle:











