Maaş kaybını telafiyi 'zam' olarak sunuyorlar

Hükümet, çalışanların ve emeklilerin maaşlarında yüksek enflasyon nedeniyle meydana gelen erimeyi kamuoyuna “zam” olarak sunuyor. “Enflasyon farkı” aslında “sıfır zam” anlamına gelirken, hükümet memur ve emekli maaşlarının “enflasyon zammıyla” artacağını anlatıyor.





Cumhuriyet'in haberine göre enflasyonun, maaş zamlarını aşmasıyla çalışanların ve emeklilerin alım gücü düşüyor.





Üstelik çalışan ve emekliler yılın daha ilk aylarında oluşan bu farkı alabilmek için 6 ay bekliyor. Mayıs ayı enflasyon rakamları geçen günlerde açıklandı. Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı yani 5 aylık enflasyon ortalaması yüzde 6.39 oldu. Oysa Memur-Sen ile hükümet arasında imzalanan toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklileri bu yılın ilk 6 ayında yüzde 4 zam aldı.





Fark temmuzda





Enflasyon ile alınan zam arasında yüzde 2.39 fark oluştu. Daha fazla Kayıp yaşamamaları için bu farkın memur ve memur emeklilerine hemen ödenmesi gerekiyor. Ancak toplu sözleşmeye göre enflasyon farkı için 6 aylık değişime bakılıyor. Memur ve memur emeklileri haziranda çıkacak sonuca göre temmuzda farkı alabilecek. Haziran enflasyonu düşük çıkarsa memur ve emeklinin yıl başından bu yana yaşadıkları kayba karşın alacakları fark da düşük olacak. hükümet ise çalışan ve emeklilerin enflasyon nedeniyle yaşadıkları kaybı “zam” olarak yansıtıyor. Enflasyon farkının yansıtılması ile maaşların artacağına dikkat çekiyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal “Enflasyon haziran sonu itibarıyla yüzde 6.39’da kalırsa en düşük memur maaşı 2 bin 839’dan 3 bin 50 liraya çıkacak. En düşük memur emekli maaşı 1978’den 2 bin 94 liraya, en düşük SSK emekli aylığı 1570’den 1670 liraya, en düşük Bağ- Kur emekli aylığı 1405’ten 1495 liraya çıkacak. Bu ay emeklilere verdiğimiz bayram ikramiyesi de gelirlerine yansımış olacak” dedi.





Bütçeye maliyeti 10 milyarı bulacak





Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın açıklamasına göre memur maaşlarında yapılacak her yüzde 1 artışın bütçeye maliyeti 2.3 milyar TL’yi buluyor. Fakat haziran enflasyonu 6.39’da kalsa bile memurlar için yüzde 2.39’luk artış yapılacak. Bu da bütçede 5.5 milyar liralık ek maliyete yol açacak. Ağbal’ın açıklamasına göre akaryakıtta 18 Mayıs’ta başlayan düzenlemenin bütçeye maliyeti 300 milyon lira civarında, ek gösterge düzenlemesinin bütçeye etkisi de yaklaşık 3.4 milyar TL olacak. Buna göre gelecek dönemde bütçede 9.2 milyar liralık artış söz konusu. Buna işçiye yapılması gereken zam da eklendiğinde bütçe açığı daha da artacak.