Samanyolu Haber /Gündem / Tanık koruma programındaki Reza'dan Ebru Gündeş girişimi /07 Haziran 2018 10:12

Tanık koruma programındaki Reza'dan Ebru Gündeş girişimi

ABD'de kara para suçlamasından önce sanık sonra gizli tanık olan 17-25 Aralık Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının kilit ismi Rıza Sarraf 2 hafta önce eşi Ebru Gündeş'le görüştü... İddiaya göre daha önce 'can güvenliğim yok' diyerek ABD'ye gitmeyen Gündeş, Sarraf'la görüşmek için New York'taydı. Aynı habere göre Gündeş ve Sarraf'ın boşanıp boşanmayacağı da netlik kazandı.

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ABD'de İran'a yönelik ambargoyu delme ve kara para suçlamasıyla önce sanık daha sonra itirafçı olarak tanık konumuna geçen İran asıllı Rıza Sarraf, tutuklandıktan sonra eşi Ebru Gündeş ve çocuğuyla görüştü. Görüşme, daha önce 'can güvenliğim yok, asla gitmem' diyen Gündeş'in New York ziyareti ile gerçekleşti. Haber Türk'ten Esin Övet'in haberine göre çift boşanma konusunda da bir karar vardı: Boşanmayacaklar.

 HaberTürk yazarı Esin Övet'in bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle;

"Uzın süredir Ebru Gündeş ve Reza Zarrab hakkında herkesin merak ettiği bir konu vardı, daha doğrusu konular. Bunların en başında da şunlar geliyordu:

 1- Ebru Gündeş , Reza Zarrab’ı görmeye gidecek mi?

 2- Ebru Gündeş , Reza Zarrab’ı görmeye gitti mi? Şimdiye kadar, “Can güvenliğim yok, asla gitmem” diyerek Amerika’ya adım dahi atmayan ve eşinin “Gel” teklifini her seferinde reddeden Ebru Gündeş , sonunda kızı Alara’yı, menajeri Sedef Arım’ı ve onun da kızını alarak New York’a gitti. Geçen pazar günü yurda dönen Ebru Gündeş , duyduğuma göre eşi Reza Zarrab’la da 2 hafta önce görüştü.

 Peki diğer merak edilen konu, yani boşanma gerçekleşecek mi? Beklenen son yaşanacak mı? Bana sorarsanız yaşanmayacak. Çünkü Reza Zarrab boşanmak istemiyor. Keza, Ebru Gündeş’in de artık istediğini zannetmiyorum. Zaten uzun süredir bu konuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadı. Böylece bir dönem konuşulan boşanma konuları tamamen rafa kalktı.

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