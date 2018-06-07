Yurtdışı seçmen sayısı 3 milyonu geçti... Nasıl oy kullanılacak?

Yurt dışındaki seçmen sayısı ilk kez 3 milyonu geçti.







Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamada, yurt dışında kayıtlı seçmenler, 7-19 Haziran tarihleri arasında temsilciliklerde kurulacak sandıklarda ya da 7-24 Haziran tarihleri arasında gümrük kapılarında oy kullanabilecek.





Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı herhangi bir kişi dilediği temsilcilikte ya da gümrük kapısında oy kullanma hakkına sahip.





Gümrük kapılarında 7 Haziran Perşembe TSİ 08:00'de oy verme işlemleri başladı. Sandıkların kapanması ise 24 Haziran Pazar TSİ 17:00.



