Samanyolu Haber /Gündem / Yurtdışı seçmen sayısı 3 milyonu geçti... Nasıl oy kullanılacak? /07 Haziran 2018 10:38

Yurtdışı seçmen sayısı 3 milyonu geçti... Nasıl oy kullanılacak?

Yurt dışında yaşayan seçmenlerin 24 Haziran'daki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için bugün oy vermeye başladı

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Yurt dışındaki seçmen sayısı ilk kez 3 milyonu geçti.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamada, yurt dışında kayıtlı seçmenler, 7-19 Haziran tarihleri arasında temsilciliklerde kurulacak sandıklarda ya da 7-24 Haziran tarihleri arasında gümrük kapılarında oy kullanabilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı herhangi bir kişi dilediği temsilcilikte ya da gümrük kapısında oy kullanma hakkına sahip.

Gümrük kapılarında 7 Haziran Perşembe TSİ 08:00'de oy verme işlemleri başladı. Sandıkların kapanması ise 24 Haziran Pazar TSİ 17:00.

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