Samanyolu Haber /Gündem / Lunaparkta halat koptu: 10 yaralı /07 Mayıs 2017 09:45

Lunaparkta halat koptu: 10 yaralı

Konya'da bir lunaparktaki "Adrenalin Kule" adı verilen eğlence aracının halatının kopması sonucu 10 kişi yaralandı

Lunaparkta halat koptu: 10 yaralı

Konya'nın merkez Meram İlçesinde bulunan Karaaslan Hadimi Parkı'nda bulunan lunaparktaki kaza meydana geldi.

25 metre yüksekliğe kadar çıkabilen "Adrenalin Kule" adlı eğlence aracının halatı, yaklaşık 2 metre yüksekteyken koptu.

Olayda, Sümeyra Tuz (30), E.T. (16), Fadime Tekin (37), E.T. (14), Yunus Gülkara (22), Merve Uslu (18), Ş.H.Ö. (17), Şerife Önal (23), R.S. (17) ve Beyzanur Uslu (19) yaralandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Halatın kopma anı cep telefonuyla kaydedildi

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, halatın kopma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde "Adrenalin Kule" adı verilen eğlence aracı hızla aşağıya inerken halatın kopma anı ve yaşanan panik yer alıyor.
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