Son üç ayda Silah Ruhsatı alanlar arttı

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın bilgi edinme talebiyle bireysel silahlanmaya ilişkin İçişleri Bakanlığı'na sorduğu sorulara bakanlıktan yanıt geldi.





Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2011 yılında 292 bin 768 sivil vatandaşın silah ruhsatı olduğu; bu sayının, 2016'da 308 bin 296'ya ulaştığı belirtildi.





2017 yılının ilk 3 ayında ise sivil vatandaş tarafından alınan silah ruhsatı sayısının yüzde 10'luk bir artışla 338 bin 52 olduğu bilgisine yer verildi.





2017 yılının ilk 3 ayında yenilenen, yeni verilen ve devir olan silah ruhsatı sayılarında; İstanbul'un 71 bin 202 adet ile ilk sırada yer aldığı, bunu; 50 bin 84 ile Ankara'nın, 12 bin 574 ile de İzmir'in takip ettiği kaydedildi.