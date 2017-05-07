Fransa’da kritik seçim; Le Pen mi Macron mu?

Fransa, Sosyalist François Hollande sonrası cumhurbaşkanlığı koltuğuna aşırı sağdan Marine Le Pen mi yoksa liberal Emmanuel Macron’un mu oturacağını belirlemek üzere sandık başına gidiyor.





Macron, Le Pen’in yaklaşık 20 puan önünde görülürken seçim sonuçları halihazırda Britanya’nın çıkış kararıyla birlikte kriz havasının ağırlaştığı Avrupa Birliği (AB) cephesinde de yakından izleniyor. AB’yi sorgulayan, Avro’dan çıkış çağrıları yapan Le Pen’e karşı Macron cephesi kampanyasını güçlendirilmiş birlikten yana sürdürdü.





Rusya’yı suçluyor





Seçimlere yaklaşık bir gün kala ise gündeme Macron’un kampanya ekibinin büyük bir siber saldırının kurbanı oldukları açıklaması düştü. Ekip bu açıklamayı kampanyalarına ait bir dizi belgenin sosyal medyada yayınlanmasından sonra yaptı. Gerçek belgelerin sahteleriyle karıştırılarak yayımlandığını öne sürdü. Ancak Macron dahil adaylar cephesinden başka da bir açıklama gelemedi, zira seçim yasakları başladığından bunun bir suç teşkil edeceği, sızıntı belgelerin basın, sosyal medyada yayımlanmasının yasal ihlal olacağı yönünde Seçim Komisyonu’ndan uyarı yapıldı. Le Monde gazetesi de sızıntı haberlerini seçim sonrasına ertelediğini duyurdu. Macron cephesinden sızıntıların ardında Rusya’nın olduğu da iddialar arasında yer aldı. Daha önce de maillerinin haclendiğine işaret eden Macron cephesi, kampanya boyunca Le Pen’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından desteklendiğine atıf yapıyordu. Rusya, ABD seçimlerine de siber saldırılarla müdahale ettiği iddialarının merkezinde. Öte yandan AB yanlısı cephenin yanı sıra ABD’nin eski Başkanı Obama da Macron’dan yana tavır izlerken Le Pen’in ABD’nin yeni başkanı seçilmesiyle birlikte “daha güçlü olacağız” mesajları gönderdiği Donald Trump’tan ise önceki gün “Fransa’nın seçeceği kim olursa onunla çalışacağım” açıklaması geldi.









Louvre planları





Kimi yorumda Macron’un yüzde 60 ya da üzerinde oy alamayarak birinci çıkması halinde bunun popülist, yabancı karşı söylemleriyle bilinen Le Pen cephesinin sert muhalefetini bastırmaya yetmeyeceği görüşü savunuluyor. Kendisini merkezde konumlandıran Yürüyüş hareketinin lideri 40 yaşındaki Macron sandıktan kazanan çıkması halinde Fransa’nın en genç cumhurbaşkanı olacak. Macron’un seçimleri kazanırsa destekçileriyle birlikte ilk kutlamayı dünyaca ünlü Louvre müzesinin bahçesinde yapacağı da basına yansımış durumda.