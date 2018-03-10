Samanyolu Haber /Ekonomi / Moody's'ten bu sefer de bankalara şok rapor /10 Mart 2018 13:52

Moody's'ten bu sefer de bankalara şok rapor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 17 Türk bankası ile ilgili not kararını açıkladı.

SHABER3.COM

Geçen günlerde Türkiye’nin kredi notunu “Ba1¨den “Ba2¨ye düşüren, not görünümünü “negatif”ten “durağan”a çeviren Moody's,  17 Türk bankası ile ilgili yaptığı değerlendirmede 14'ünün uzun vadeli notlarının düşürdü.

Business HT'nin aktardığına göre Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdükten sonra Türk bankaları ile ilgili not kararını da açıkladı. Kuruluştan yapılan açıklamaya göre 17 Türk bankası ile ilgili değerlendirme yapıldığı belirtilirken, bu bankalardan 14'ünün uzun vadeli notlarının düşürüldüğü kalan üç bankanın notunun ise teyit edildiği belirtildi. 

12 banka ile ilgili görünüm durağandan negatife çevrilirken, kalan beş bankanın görünümü negatifte kaldı.

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 'Ba1'den 'Ba2'ye düşürüp not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çevirmişti.
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