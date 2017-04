Lösemi Öğretmen Baba ile Hamile Anne tutuklandı 8 Yaşındaki çocuk ortada kaldı

İzmir’de gerçekleşene cadı avında önce lösemi hastası olan ve yüzde 80 görme kaybı yaşayan öğretmen A.M gözaltına alındı ve tutuklandı. 8 yaşındaki çocuğu ile kalan 8 aylık hamile anne M.M de eşinden sonra gözaltına alınıp tutuklandı. 8 yaşındaki çocukları ortadan kalan ailenin tüm tahliye talepleri ise geçerli sebeplere rağmen reddedildi.





Masum insanların yuvalarını dağıtan zulüm sürecinin bir yenisi İzmir’de yaşandı. A.M. ve M.M. 8 yaşında bir çocuk sahibi mutlu bir aileydi. Anne M.M. nin ikinci çocuğuna hamile kalmasıyla sevinçleri katlandı. Uzun zamandır özveriyle öğretmenlik yapan M. çiftinin binlerce öğrencinin eğitim ve öğretiminde emekleri geçti. Aynı zamanda A.M. amansız bir hastalık olan lösemiyle mücadele ediyor, şifa arıyordu. Hastalığı gözlerini de etkilemiş ve doktor raporlarında bir gözünde yüzde 80 görme kaybı yaşadığı tespiti yapılmıştı.





Magduriyetler.com’un haberine göre, birkaç yıldır Hizmet Hareketi mensuplarını hedef alan hukuksuz soruşturmalara A.M. de maruz kaldı. A.M. ilk olarak geçen yıl Mayıs ayında İzmir’de gözaltına alındı. Lösemi rahatsızlığı nedeniyle serbest kaldı.





OHAL’de Lösemili Öğretmen Tekrar Alındı ve Tutuklandı





OHAL ilanıyla birlikte tüm ülkede olduğu gibi İzmir’de de hukuksuzluklar zirve yaptı. Lösemi hastası ve bir gözü hastalığı nedeniyle neredeyse kör olan öğretmen A.M. mesnetsiz iddialarla tekrar gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.M. nin yaşadığı insanlık dışı muameleler sebebiyle aşırı kilo verdiği öğrenildi. Yakınları, cezaevindeki kötü şartlar nedeniyle lösemi tedavisi aksayan A.M. nin hastalığının yeniden nüksetmesinden korktuklarını dile getirdi.





Hamile Eşi de Tutuklandı, 8 Yaşındaki Çocukları Ortada Kaldı





Ailenin yaşadıkları mağduriyetler, hamile olan anne M.M. nin haksız isnatlarla gözaltına alınıp cezaevine gönderilmesiyle katlandı. Ailenin 8 yaşındaki çocukları ise hem babasının hem annesinin tutuklanmalarıyla sahipsiz kaldı. Ayrıca A.M. ve M.M. nin İzmir’de farklı cezaevlerinde tutulmaları nedeniyle aile tamamen birbirlerinden koparıldı. Tahliye talepleri gerekçesiz biçimde reddedilen M. çifti yapılan zulümleri Allah’a havale etti.