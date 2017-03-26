Samanyolu Haber /Gündem / 'Hayır'cılara bu sefer farklı bir biçimde hakaret etti /26 Mart 2017 11:28

'Hayır'cılara bu sefer farklı bir biçimde hakaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen teolog Hayrettin Karaman, başkanlığa “Hayır” diyenler için “yabancılaşmış parçalarımız” ifadesini kullandı. Kahraman, Yahudilere, Hristiyanlara ve diğer din mensuplarına yaşam hakkı tanındığı gibi ‘hayırcılara’ da tanınacağını söyledi.

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Yenişafak’taki köşesinde, “Referandum sürecinde “Hayır” cephesinde yer alan insanların büyük çoğunluğu işte bu ‘…yabancılaşmış parçamızdan’ oluşuyor” diyen Karaman, “Hayır” diyenlere “yaşam hakkı” tanınacağını belirterek şunları yazdı:

“Müslümanlar Yahudilere, Hristiyanlara ve diğer din mensuplarına aralarında, kendi toplumlarında yaşama hakkı tanıdıklarına, onlarla “iyilik ve adalet çerçevesinde” ilişkiler kurduklarına göre kendi insanlarından olup zaman içinde değerlerine, öz medeniyet ve kültürüne yabancılaşmış parçalarına bunu tanımayacaklar mı? Elbette tanıyacaklardır.”

“Referandum sürecinde “Hayır” cephesinde yer alan insanların büyük çoğunluğu işte bu “…yabancılaşmış parçamızdan” oluşuyor. Biz bu parça ile fikirde ve fiilde derin ayrılıklarımıza rağmen müştereğimizin azamisini temel kılarak birlikte, barış içinde yaşamak durumundayız.”

Kendilerini yanlış buluyorum ama ‘hayır’cılar da milletin parçası!

Kendilerine asla katılmadığım, bütün argümanlarını ya yanlış ya da yersiz ve zamansız bulduğum “Hayır”cılar da bu milletin parçası, bu ülkenin vatandaşlarıdır. Onlarla aynı sokaklarda, aynı binalarda, aynı toplu yerlerde bulunuyor ve yaşıyoruz. Birimizin veya bir grubun başına bir felaket gelse o siyasi ve ideolojik farkı düşünmeden yardıma koşmak; insan, vatandaş ve bir ülkede paydaş olarak elimizden gelen yardımı yapmak durumundayız ve bu böyle de olmaktadır.
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