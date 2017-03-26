Kişi başı 3,5 kilo çay tüketiyoruz Çay içmekte birinciyiz...

Rize Ticaret Borsası Genel Koordinatörü Hasan Önder, yılık kişi başı çay tüketiminde Türkiye'nin 3,5 kilogramla birinci sırada yer aldığını belirtti.





Önder, yazılı açıklamasında, Uluslararası Çay Kongresi'nin Çin'de gerçekleştirildiğini ifade etti. Dünyanın beşinci büyük çay üreticisi olan Türkiye'nin de temsil edildiği kongrede Dünya Çay Komitesi'nin hazırladığı Dünya Çay Raporu sonuçlarının açıklandığını bildiren Önder, şunları kaydetti:





"Dünya Çay Raporu 2016 verilerine göre dünyada çay üretimi ve tüketimi arttı. Son on yılda dünyada çay üretim alanları 4,52 milyon hektara ulaştı. 2015'ten 2016 yılına geçerken çay üretimi yüzde 4,2 artarak 5,31 milyon ton olarak gerçekleşti. Dünya çay üretiminin yüzde 86'sı Asya'da, yüzde 11'i Afrika'da ve yüzde 3'ünün ise diğer ülkelerde gerçekleştiğine yer verildi. Dünya çay üretiminde 2 milyon 270 bin ton ile Çin birinci, 1 milyon 210 bin ton ile Hindistan ikinci, 475 bin ton ile Kenya üçüncü, 329 bin ton ile Sri Lanka dördüncü, 259 bin ton ile Türkiye beşinci sırada yer aldı. Bu ülkeleri 179 bin ton ile Vietnam, 129 bin ton ile Endonezya izledi."





Rapora göre dünyada 7,3 milyar nüfus göze önüne alındığında yıllık çay tüketiminin kişi başına 500 gram olduğunu aktaran Önder, "Dünya çay tüketiminde siyah çay daha çok Batı ülkelerinde Orta Doğu ve Avrupa'da, yeşil çay ise Çin, Japonya gibi Asya ülkelerinde tüketiliyor. Dünya çay tüketiminde Çin yüzde 36'lık oranla 1,8 milyon ton tüketimle lider ancak yıllık kişi başı tüketimi 0,75 kilogramdır. Yılık kişi başı çay tüketiminde Türkiye 3,5 kilogramla birinci sırada yer alıyor. Türkiye'yi 2,44 kilogram ile Afganistan, 2,19 kilogramla Libya, 1,8 kilogramla Katar ve 1,7 kilogramla İngiltere izliyor" ifadelerini kullandı.