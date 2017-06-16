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3 belediye başkanı daha görevden alındı. Birisi Ankara!...
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3 belediye başkanı daha görevden alındı. Birisi Ankara!...
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16 Haziran 2017 16:25
3 belediye başkanı daha görevden alındı. Birisi Ankara!...
İçişleri Bakanlığı 3 belediye başkanını görevden uzaklaştırdı.
SHABER3.COM
Adana Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız ve Ankara Ayaş Belediye Başkanı Bülent Taşan, haklarındaki adli ve idari soruşturmalar çerçevesinde görevlerinden uzaklaştırıldı.
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