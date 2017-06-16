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Londra'da alarm!.. Parlamento kapatıldı
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Londra'da alarm!.. Parlamento kapatıldı
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16 Haziran 2017 13:38
Londra'da alarm!.. Parlamento kapatıldı
İngiltere polisi, parlamentonun yakınlarında bir olayı araştırdığını duyurdu.
SHABER3.COM
Reuters, parlamento giriş çıkışlarının kapatıldığını duyurdu. Reuters'a konuşan Daily Mirror gazetesinin yöneticisi silah sesleri duyulduğunu aktardı.
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