Samanyolu Haber /Gündem / Londra'da alarm!.. Parlamento kapatıldı /16 Haziran 2017 13:38

Londra'da alarm!.. Parlamento kapatıldı

İngiltere polisi, parlamentonun yakınlarında bir olayı araştırdığını duyurdu.

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Reuters, parlamento giriş çıkışlarının kapatıldığını duyurdu. Reuters'a konuşan Daily Mirror gazetesinin yöneticisi silah sesleri duyulduğunu aktardı.
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