Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Bakanı 'Adalet Yürüyüşü'ne karşı /16 Haziran 2017 13:57

Adalet Bakanı 'Adalet Yürüyüşü'ne karşı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ''Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu yargıya ve yargı mensuplarına yönelik eleştiri sınırlarını aşan, tahkir, tezyif ve tahrik içeren açıklamaları endişe vericidir'' dedi.

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Adalet Bakanı Bozdağ: Kılıçdaroğlu’nu şiddetle kınıyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ”CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararının ardından yapmış olduğu, yargıya ve yargı mensuplarına yönelik eleştiri sınırlarını aşan, tahkir, tezyif ve tahrik içeren açıklamaları endişe vericidir. Yargılama süreci devam ederken, bu süreci hukuka aykırı olarak etkileyecek biçimde açıklamalar yapmak, yargı mensuplarını hedef göstermek, tahkir ve tehdit etmek açıkça suçtur” diye konuştu.
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