Canlı yayında Hizmet Hareketi gönüllülerine suikast çağrısı

İşte o diyaloglar:







Fuat Uğur: Geçenlerde İsmail Hakkı Pekin, Habertürk’te dedi ki, ‘F…’den ihanet edip yurt dışına kaçanları, faaliyet gösterenleri ortadan kaldırma hakkı vardır, ve bu Türkiye Cumhuriyeti’nin görevidir.’ Ben de buradan söylüyorum. Bence çok doğru bir laf.





Cem Küçük: Bizim MİT’in dışarıda operasyon yetkisi var. Bunlar gizli bir akılla yürütülür açıktan söylenecek şeyler değil bunlar.





Uğur: Biz gazeteciyiz biz açıktan söyleyebiliriz. Herkes bilir ama kimse faili bilmez.





Küçük: Bana Avrupa’da yurt dışında çok söyleyen var, kendisini feda edeceğini söyleyen yurt dışında çok Türk var. Kimin nerede yaşadığı biliniyor, F…’cülerin nerede yaşadığı.





Uğur: Tabi ki biliniyor, bu devlet büyük bir devlet, ciddi bir devlet.





Küçük: İngiltere nasıl adam öldürüyor, Amerika nasıl adam öldürüyor. Kalp krizi ve trafik kazası gibi süslerle infazlar yapılabilir. Bu F..’cülerin niye kalbi durmuyor hiç.





Uğur: Dursa iyi olur.