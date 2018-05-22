Liste dışı kalan Bakan Mehmet Şimşek'ten ilginç paylaşım...

AK Parti, 24 Haziran'daki seçimler için milletvekili adaylarını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirdi. Bu listede birçok bakan yer alırken ekonomi yönetiminden kimsenin olmaması dikkat çeken unsurlardan birisi oldu.





Türkiye'deki ekonomi yönetiminin önemli isimlerinden biri olan Şimşek de milletvekili listesinde yer almayan isimlerden birisi. Şimşek'in bu konuda bir açıklama yapması beklenirken bakandan farklı bir paylaşım geldi.





Şimşek'in sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı The Spectator Index'in mesajında 2015 yılında insanların nasıl öldüğüne dair yapılan bir araştırma yer alıyor. Şimşek'in paylaştığı mesaja göre 2015 yılında 830.000 insan sivrisinek yüzünden öldü.







