AKP'liler hangi alemde yaşıyor... 4.58’lik kurun gerçekle alakası yokmuş!













CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ programında üst üste rekor kırarak hafta başında 4.58 liraya yaklaşan doların yükselişiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’deki reel dolar kuru 4.58 değil. Tabii ekonomistler bunu daha iyi ifade eder. Şöyle bir durum var…. İngiltere’den bazı fonların 4.25, 4.30 üzerinden dolar kuru tayin ettiğini biliyoruz…. Ekonomik veriler bunlar değil. Gerçeklikle ilgisi olmayan kurlarla toplum yüzleşmek durumunda kalıyor.”





Sarı son seçimde İstanbul Baro başkanlığına adaylığına koyup kaybetmişti.