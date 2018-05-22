Samanyolu Haber /Gündem / AKP'liler hangi alemde yaşıyor... 4.58’lik kurun gerçekle alakası yokmuş! /22 Mayıs 2018 12:03

AKP'liler hangi alemde yaşıyor... 4.58’lik kurun gerçekle alakası yokmuş!

AKP’den milletvekili aday adayı olup listeye giremeyen avukat Mehmet Sarı, “Türkiye’deki reel dolar kuru 4.58 değil” dedi.

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CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ programında üst üste rekor kırarak hafta başında 4.58 liraya yaklaşan doların yükselişiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’deki reel dolar kuru 4.58 değil. Tabii ekonomistler bunu daha iyi ifade eder. Şöyle bir durum var…. İngiltere’den bazı fonların 4.25, 4.30 üzerinden dolar kuru tayin ettiğini biliyoruz…. Ekonomik veriler bunlar değil. Gerçeklikle ilgisi olmayan kurlarla toplum yüzleşmek durumunda kalıyor.”

Sarı son seçimde İstanbul Baro başkanlığına adaylığına koyup kaybetmişti.
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