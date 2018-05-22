Samanyolu Haber /Dünya / Şam çevresi tamamen Suriye ordusunun kontrolünde /22 Mayıs 2018 12:29

Şam çevresi tamamen Suriye ordusunun kontrolünde

Suriye ordusu yedi yıldır devam eden iç savaşta ilk kez başkent Şam çevresindeki tüm bölgelerde kontrolü ele geçirdi.

SHABER3.COM

Suriye ordusu başkent Şam çevresindeki tüm bölgelerde kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Suriye'de yedi yıldır süren iç savaşta ordu ilk kez bu bölgede kontrolü sağlıyor.

IŞİD nisan ayında Doğu Guta'dan çıkartılmıştı. Suriye rejimine bağlı güçler bu başarının üzerine IŞİD'in kontrolünde olan Hacer ül Esved mahallesi ve Yermuk Filistinli mülteci kampını geri almak için çatışmaları yoğunlaştırdı.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada her iki bölgenin de IŞİD'den temizlendiğini belirtildi. Suriye televizyonundan yapılan açıklamada "Şam ve etrafındaki muhitler, Şam kırsalı ve köyleri tamamen güvenli bölgelerdir" denildi. Açıklamada ordunun Suriye'de "terörizme" karşı savaşını sürdüreceği belirtildi.

Başkent çevresinin geri alınmasıyla Beşar Esad rejimi savaşın ilk günlerinden bu yana ulaştığı en güçlü pozisyona ulaşmış oldu. Yaklaşık yarım milyon kişinin öldüğü ve nüfusunun yarısının yerinden olduğu Suriye iç savaşı, 2011 yılından beri devam ediyor.

Suriye'de silahlı muhalifler, ülkenin kuzeybatısındaki Türkiye sınırı ve güneybatısında Ürdün sınırı yakınında iki büyük alanı kontrolü altında tutuyor. Türkiye ve ABD'nin hükümetin kontrolünde olmayan bölgelerde askeri varlığı bulunuyor.

Suriye devlet medyasında yer alan haberlere göre Hacer ül Esved mahallesinde pazar gecesi geçici ateşkes ilan edildi ve mahalleden kadın, çocuk ve yaşlıların tahliyesi gerçekleşti. Ekrana yansıyan görüntülerde askerlerin bölgenin geri alınmasını havaya ateş açarak ve Suriye bayrakları sallayarak kutladıkları görülüyor. Bölgedeki binaların tamamen harap olduğu da ekrandaki görüntülere yansıdı.

Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı savaşan ABD öncülüğündeki askeri koalisyon, Reuters'a yaptığı açıklamada "Yermuk ve Güney Şam'daki tahliye ile ilgili haberlerin bilgisine sahip olduklarını" ve durumu gözlemlediklerini ifade etti.
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