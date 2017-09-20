Samanyolu Haber /Gündem / Liselere sınavsız geçişte öncelik imam hatiplerin /20 Eylül 2017 14:36

Liselere sınavsız geçişte öncelik imam hatiplerin

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselere sınavsız geçişte önceliği açık öğretim imam hatip lisesi öğrencilerine verdi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İstemiyorum” demesinin ardından hükümet jet hızıyla TEOG sınavını kaldırmıştı.

Erdoğan, “Her lise kendi sınavını yapsın” demişken MEB müsteşarı ‘sınavsız sistem’den bahsetmişti. Başbakan ise ‘bambaşka bir sistem’ önererek, “Herkes istediği yere gitsin”diye konuşmuştu.

Halen milyonlarca öğrenci ve velinin kafası soru işaretleriyle dolu.

TEOG puanı gerekmeksizin geçiş hakkı

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre bakanlığın mart ayında yaptığı değişiklikle herhangi bir puan kullanmaksızın nakil ve geçişler bölümünde yer alan ‘okulların kendi türleri arasında her sınıf seviyesinde’ şartı kaldırıldı.

Son yapılan değişiklikle ise açık öğretim imam hatip lisesi öğrencilerinden nakil ve geçiş yapabilecek durumda olanların, TEOG puanı gerekmeksizin diğer liselere geçişine hak tanındı.

Dört yıl önceki yönetmelikte nakil ve geçişler için şart olan, ‘Öğrencilerin kredisini aldıkları dersler ile, okulların sınıflar bazında haftalık ders çizelgesinde yer alan dersleri karşılaştırılarak eşleştirilir’ maddesine de yeni değişiklikte yer verilmedi.

Nakil ve geçiş için yalnızca yaş itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını tanımak, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunmak ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almamış olmak yeterli görüldü.

Öğrenci kabulü ise nakil ve yerleştirme komisyonunun kararına bırakıldı.
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