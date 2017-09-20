Almanya'da Türk seçmenleri Erdoğan’ın çağrısı etkilemedi

Almanya'da yaşayan Türkler siyasete giderek daha fazla ısınıyor. 24 Eylül'deki federal meclis seçimleri için farklı partilerden 90'ın üzerinden Türk kökenli aday yarışıyor. Daha çok işsizlik, yaşlılıkta yoksulluk veya entegrasyon gibi sosyal konularda seçim kampanyaları yürüten Türk adaylar, Almanya ve Türkiye arasındaki krizin gölgesinde zor bir seçim süreci geçirdi.





Özellikle de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye düşmanı” olarak nitelendirdiği partilere oy verilmemesi yönünde Türk kökenli seçmene yaptığı çağrı yüzünden. Erdoğan'ın boykot çağrısı yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller ile Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti'den ise toplam 52 Türkiye kökenli aday yarışıyor.



