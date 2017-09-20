Türkiye 1 yılda 170 milyar borç ödemek zorunda

Türkiye’nin önümüzdeki bir yıl içinde ödeyeceği dış borçların toplamı, alınacak yeni kısa vadeli borçlar dışında en az 170.5 milyar dolar olarak hesaplandı.





Merkez Bankası’nın (MB) verilerine göre, Temmuz sonu itibarıyla, ‘orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış’ dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 170.5 milyar doları buluyor.





EN BÜYÜK PAY ÖZEL SEKTÖRÜN





Bu borçların 21.6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor. Toplam borçlar içinde kamu sektörünün yüzde 14.7, Merkez Bankası’nın 0.5, özel sektörün de yüzde 84.8 payı bulunuyor.



