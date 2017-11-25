Gökçek gitti kedi de gitti

Melih Gökçek, Ankara'nın, “Hitit Güneş Kursu” olan amblemi yerine, cami minaresi ve üç yıldızdan oluşan yeni bir amblem getirmiş ve Ankara kedisini de logo olarak belirlemişti.







Ankaralıların beğenmediği kedili logo için davalar açılmış, Danıştay da 3 bıyıklı ve gülen Ankara kedisi logosunu iptal etmişti. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Gökçek, Danıştay tarafından Eylül 2011'de verilen iptal kararı üzerine, kediye bıyık ekleyerek logoyu Belediye Meclisi'nden geçirmişti.





KEDİNİN BIYIKLARINI KESTİ





Ancak Gökçek, yeni logo için de dava açılıp iptal kararı çıkınca, bu kez daha önce 3 bıyığı olan kedinin bir bıyığını kesip 2 bıyıklı kedi haline dönüştürmüştü. Yeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın Ankaralıların talebi doğrultusunda logoyu da değiştireceği öğrenildi.