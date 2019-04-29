Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü /29 Nisan 2019 20:02

[FLAŞ] Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, Trump ile görüşmesinde S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı, 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edildi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile bugün telefonda görüştüğü kaydedildi.

İkili ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, 75 milyar dolarlık ticaret hedefinin yeniden teyit edildiği, atılacak adımların değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “İki lider, Suriye’de yaşanan güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunarak, terörle mücadele konusunda yakın işbirliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu’ndan S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda bir çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşme vesilesiyle San Diego şehrinde yaşanan silahlı saldırıyı kınayarak, muhatabının nezdinde ABD halkına başsağlığı dileklerini sunmuştur.” 
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