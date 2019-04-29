Kadınlara cinsel organını gösteren zanlı serbest

Samsun’un Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelen olayda, iddialara göre A.A. adlı bir kişi sahilde yürüyüş yapan 6 farklı kadına cinsel organını göstererek taciz etti. A.A’nın yaptıklarını gören bir kadın polisi arayıp şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Denizevleri Polis Merkezi’ne bağlı bekçiler, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.







ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST





Nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.A, suçlamaları kabul etmeyerek, kadınların kendisini yanlış anladıklarını ileri sürdü. Nöbetçi mahkeme ise, ‘cinsel saldırı’ ve ‘taciz’ suçlarından hakkında 5 suç kaydı bulunan A.A’yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.



