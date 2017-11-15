Libya'da insanlık dışı görüntü.. Resmen Köle pazarları kurulmuş...









Her hafta buna benzer 1 ya da 2 açık artırmanın yapıldığı bir Libya kasabasına gizli kamerayla giden CNN, bu görüntüleri kaydetti ve yayınladı.

CNN’in tanık olduğu gece saatlerinde yapılan açık artırmada 12 erkek satıldı. Bu insanlar açık artırmacı tarafından “mal” olarak nitelendi.





'MÜLTECİ KRİZİ'NDEN KÖLE PAZARLARI DOĞDU





Avrupa ülkelerinin mültecilerin kıtaya girişine karşı önlemleri artırması sonrası çok sayıda mültecinin insan kaçakçılarının elinde kaldığı, köle pazarlarının böylece oluştuğu aktarılıyor.





Kaçakçıların bu insanları hayatta kalacak kadar su ve yemek verip depolarda tuttuğu belirtiliyor.





CNN, Avrupa’ya gidemeyen ve ülkelerine gönderilmek üzere Libya’daki resmi tevkif kamplarında tutulan çoğunluğu Nijer, Nijerya ve Mali’den gelen mültecilerle de konuştu.





21 YAŞINDAKİ VİCTORY'NİN HİKAYESİ





Trablus’taki kampta CNN’e konuşan 21 yaşındaki Victory, kendisinin de satıldığını, çok az yemek ve su karşılığında para almadan zorla çalıştırıldığını, dövüldüğünü söylüyor.





Victory, Nijerya’nın Edo eyaletinden olduğunu, bölgedeki yolsuzluklardan bıktığını ve biriktirdiği tüm parayla Avrupa’ya gitmek için 1 yıl 4 ay harcadığını söylüyor. Victory, Libya’ya kadar gelebildiğini, buradaki mültecilerin çok kötü koşullarda tutulduğunu söylüyor: “Buradaki insanlara bakarsanız, birçoğunun vücudunda yara izleri görürsünüz.”





Victory, parası bittiğinde kaçakçılar tarafından günlük işlerde çalıştırılmak üzere satıldığını ifade ediyor. Victory’e satıştan elde edilen gelirle borcunun kapatılacağının söylendiği ancak haftalarca zorla çalıştırıldıktan sonra kendisi için ödenen paranın buna yetmediği belirtilmiş. Victory bunun üzerine yeniden kaçakçılara teslim edilmiş ve birkaç kez daha satılmış. Kaçakçıların Victory’i serbest bırakmadan önce ailesinden fidye istediği de belirtiliyor. Victory, tüm bunlar için 2 bin 780 dolar harcadığını ve artık Nijerya’ya dönmeyi beklediğini söylüyor.





KAMP YÖNETİCİSİ: ONLAR İÇİN ÜZÜLÜYORUM





Bu kampın yöneticisi olan Anes Alazabi de köle pazarlarına ilişkin çok sayıda hikaye duyduğunu belirtiyor: “Onlar için üzülüyorum. Her gün burada gördüğüm şeyler inanın bana çok acı veriyor. Her gün onlardan yeni bir hikaye dinliyorum. Seslerini duyurmak onların hakkı.”





Libya’da Kaddafi yönetimi, 2011’de Batılı ülkelerin desteklediği dış müdahale ile devrilmişti.