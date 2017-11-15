Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek'i silme operasyonu 'fışkıye'ye kadar uzandı /15 Kasım 2017 11:17

Gökçek'i silme operasyonu 'fışkıye'ye kadar uzandı

Gezi Olayları sırasında, "belediyenin önündeki fışkiyeyi kim kırdı" tweetiyle döneme damgasını vuran fıskiye de kaldırıldı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Gökçek dönemi projelerinin rafa kaldırılmasıyla başlayan ve bürokratlardan müdürlere kadar kalabalık bir kadronun istifasının istenmesiyle başlayan Gökçek'i silme operasyonu 'fışkıye'ye kadar uzandı.

Yeni Başkan MustafaTuna Başkanlık Makamı’nın önünde yer alan ve 2013 yılında eski Belediye Başkanı Melih Gökçek adına açılan sahte hesaptan atılan “Belediyenin önündeki fıskiyeyi kim kırdı” tweet’iyle gündem olan fıskiyeyi de kaldırttı. 

GEZİ DÖNEMİNDE DALGA KONUSU OLDU

Hürriyet'in haberine göre, Melih Gökçek döneminde konulan fıskiye, 2013 yılındaki Gezi olayları sırasında Melih Gökçek adına açılan sahte bir hesaptan atılan tweet ile gündem olmuştu.

Gökçek bu tweet ile Twitter’da günün TT listesine farklı etiketlerle girmişti. Sosyal medyada espirili paylaşımların yapıldığı tweet üzerine tüm Türkiye günlerce fıskiyedeki s harfi yerine ş harfiyle “fışkiye” kelimesini kullanarak “Fışkiye’yi kim kırdı” sorusuna cevap aramıştı.
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