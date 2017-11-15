Samanyolu Haber /Gündem / Milli Eğitim Bakanlığı'nda skandal.. Gizli bilgiler ifşa edildi /15 Kasım 2017 11:31

Milli Eğitim Bakanlığı'nda skandal.. Gizli bilgiler ifşa edildi

Koruma altındaki kadın ve çocuklara ilişkin gizli kalması gereken bilgiler yazışmalarda kullanıldı.

SHABER3.COM

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) koruma altındaki kadın ve çocuklara ilişkin gizli kalması gereken bilgileri ifşa ettiği ortaya çıktı. Çocukların yaşamlarını riske atan il müdürlüklerine genelge yollayan bakanlık, iç yazışmalarda gizlilik esaslarına uyulması talimatı verdi.

MEB’in resmi yazışmalarda kullandığı Doküman Yönetim Sistemi’nde (DYS), şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi için mahkemelerin verdiği gizlilik kararları MEB tarafından görmezden gelindi. Bakanlığın, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hakkında kimlik bilgileri için gizlilik kararı verilen öğrenci ve ailelerinin adlarını sistem üzerinden hiçbir gizlilik kuralına uyulmadan yazışmalarda kullandığı belirlendi.

Gizlilik ‘unutuldu’

MEB’in ‘ifşa genelgesi’, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün tüm illere gönderdiği yazı ile ortaya çıktı. Çocukların ve ailelerinin korunmasını hiçe sayan il müdürlüklerini uyaran MEB, kanun hükümlerinin dikkate alınması gerektiğini belirterek hakkında tedbir kararı bulunan kişiler hakkındaki yazışmaların “gizlilik dereceli yazışma” olarak değerlendirilmesi, DYS’de gizli doküman işlemlerinin yapılması, yazı ve eklerinin genel müdürlüğe posta yolu ile “gizli” ibareli ve kapalı zarf içinde gönderilmesi talimatı verdi. Bakanlığın bugüne kadar yaşanan ihmallere karşılık herhangi bir işlem başlatıp başlatmadığı bilinmezken genelgede gizliliği hiçe sayan il müdürlüklerine kanundaki 4 yıl hapis cezası hükmü hatırlatıldı.
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