Samanyolu Haber /Gündem / Levent Üzümcü CHP listesinde /19 Şubat 2019 23:20

Levent Üzümcü CHP listesinde

Levent Üzümcü, CHP'nin Şişli Belediye Meclis Üyesi aday listesinde yer aldı

SHABER3.COM

Tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü’nün İstanbul’un Şişli ilçesinde, CHP’nin belediye meclis üyesi adayı listesinde yer aldığı belirtildi.

CHP'nin Şişli Belediye Meclis üyesi aday listesi belli oldu.Şişli'de DSP'nin adayı Mustafa Sarıgül'ün karşısına Muammer Keskin'i aday gösteren CHP, Şişli Belediye Meclis üyesi aday listesinde de 2 sürpriz isme yer verdi.

Levent Üzümcü Şişli listesinde
Gerçek Gündem'e yer alan habere göre,  eski CHP İstanbul Milletvekil Selina Doğan ve ünlü oyuncu Levent Üzümcü, CHP'nin Şişli Belediye Meclis Üyesi aday listesinde yer aldı.

İşte CHP'nin Şişli Belediye Meclis Üyesi aday listesi:

1- Resul Emrah Şahan

2- Seyfi Erbaş

3- Umut Şenol

4- Ahmet Tarık İşmen

5- Fatoş Hamzalı

6- Levent Üzümcü

7- Selina Doğan

8- Erol Beyaztaş

9- Seval Özsatıcı

10- Tuncay İşcen

11- Oya Akdeniz

12- Birol Akgüneş

13-

14- Doğan Kılıç

15- Hasan Ercan

16- Zehra Cemre Özyalçın

17-

18- Hakan Aka

19- Turgay Keskin

20- Hamdi Gülpınar

21- Emin Vahap Şimşek

22- İlhan Ümit Güven

23- Ayşegül Çelebi

24- İsmail Yüksel

25- Emrah Solaklar

26- Güler Dağıdır

27- Zehra Aydoğar

28- Hüseyin Duman

29- Ayşe Devrim Dalar

30- Ayşe Esra Gücüyener

31- Kazım Koç

32- Ersin Çolak

33- Yücel Gökçek

Kontenjan

1-

2- Nurettin Tan

3- Hacer Foggo

4- Medet Çekemci
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