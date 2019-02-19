Almanya'dan ekonomik rekor: Cari fazla verdi

Almanya açıklanan ekonomik rakamlar ile cari fazla rekoru kırdı.





Almanya merkezli Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü, yaptığı araştırmada 2018’de Almanya'nın 294 milyar dolar cari fazla verdiğini duyurdu.





Alman Ekonomi Enstitü araştırmasına göre Almanya, 2018'de 294 milyar dolar ile dünyada en yüksek ödemeler dengesi fazlası veren ülkesi oldu.





Almanya rekor düzeydeki verdiği ödemeler dengesindeki fazla ile dünyanın en fazla cari fazla veren ülke konumuna taşınmış oldu.





Araştırmaya göre Almanya, bu yılki rakamların açıklanmasının ardından üst üste üçüncü kez dünyada en yüksek ödemeler dengesi fazlası veren ülke olmuş oldu.





Almanya’yı 173 milyar dolarla Japonya ikinci sırada izlerken, Rusya 116 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Japonya'nın söz konusu cari fazlası GSYH'sinin yüzde 3,5'ine, Rusya'nın cari fazlası ise GSYH'sinin yüzde 7'sine denk düştüğü açıklandı.





Öte yandan Almanya Federal İstatistik Ofisini (Destatis) verilerine göre, ülkenin 2018 yılı mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı yüzde 3 artarak 1 trilyon 317 miyar avro ile rekor kırdı. Ülkenin aynı dönemdeki ithalatı ise 1 trilyon 90 milyar avro oldu. Ülkenin dış ticaret fazlası ise 227 milyar 800 milyon avro seviyesinde gerçekleşti.





Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler ise uyguladıkları ekonomik modellerden ötürü dünyada cari açık veren ülkeler konumunda yer alıyor.