Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ile ilgili şok rapor Lira daha da düşecek, batık krediler ikiye katlanacak /19 Şubat 2019 23:34

Türkiye ile ilgili şok rapor Lira daha da düşecek, batık krediler ikiye katlanacak

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türk Lirası’nın önümüzdeki üç yıl boyunca istikrarlı bir şekilde değer kaybedeceğini ve bankalardaki batık kredi oranının önümüzdeki 12 ayda ikiye katlanarak yüzde 8 düzeyine geleceğine dair öngörüde bulundu.

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S&P analisti Magar Kuyumciyan, “Takipteki ve yeniden yapılandırılan kredilerden oluşan sorunlu kredi oranının hali hazırda iki basamaklı seviyelerde olduğunu tahmin ediyoruz, yaklaşık (yüzde) 10-15 seviyesinde. Temel senaryomuza göre daha da yükselebilirler” dedi. Analist baz senaryoda bu kredilerin toplam kredilere oranının azami yüzde 15-20 seviyesine ulaşmasını öngördüklerimi belirtti.



S&P direktörlerinden Maxim Rybnikov ise son dönemde Türkiye’nin cari açığındaki azalmanın ekonominin ‘yeniden dengelenmesi’ olarak niteleyemeyeceğini belirterek, “Bence (ekonomide) sert bir inişe şahit oluyoruz” dedi.

Kuyumciyan, son ödemelerini en az 90 gün kaçırmış kredilerin toplam kredileri oranı olarak ifade ettiği geri dönmeyen kredilerin oranının ise yıl sonunda iki katına çıkarak yüzde 8’e yükseleceğini tahmin ettiklerini ifade etti.



S&P tarafından düzenlenen telekonferansta sorulara cevap veren analistler, 2019’da TL’nin değerinde tek seferde gerçekleşecek ‘bozucu’ bir değer kaybı beklemediklerini, ancak kurun uzun vadeli ortalamaları tekrar yakalamasının uzun zaman alacağını düşündüklerini belirtti.
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