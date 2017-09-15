Le Drian tutuklu Fransız gazeteci için Türkiye'de









Görüşmelerde, ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin dışında Irak ve Suriye’deki son gelişmeler de ön plana çıktı.





Ortak basın toplantısında, Çavuşoğlu, Kuzey Irak’taki referandumla ilgili önemli mesajlar verdi: “Referandum kararı yanlıştır. Dönülmezse bölge için de Kürtler için de olumsuz etkileri olacaktır. Biz Türkiye olarak yeri geldiği zaman hiçbir gücümüzü kullanmaktan çekinmeyiz.”





Le Drian ise görüşmelerde Türkiye’de terör suçlamasıyla 52 gündür gözaltında tutulan Fransız gazeteci Loup Bureau’nun durumunu öncelikle gündeme getirdi:





Fransız bakan basın toplantısında şunları söyledi: “Biz gazetecinin ailesi ile görüşmesine izin verilmesini talep ettik. Siz de bunun ve koşullarının iyileşeceğini bize teyit ettiniz. Biz ayrıca yargı sürecinin çabuk işlemesini arzu ediyoruz. Biz Türk yargısına saygı gösteriyoruz, ancak, bu davanın en kısa zamanda sona erdirilmesini diliyoruz.