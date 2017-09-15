Samanyolu Haber /Gündem / Le Drian tutuklu Fransız gazeteci için Türkiye'de /15 Eylül 2017 17:19

Le Drian tutuklu Fransız gazeteci için Türkiye'de

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi ve ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Le Drian tutuklu Fransız gazeteci için Türkiye'de



Görüşmelerde, ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin dışında Irak ve Suriye’deki son gelişmeler de ön plana çıktı.

Ortak basın toplantısında, Çavuşoğlu, Kuzey Irak’taki referandumla ilgili önemli mesajlar verdi: “Referandum kararı yanlıştır. Dönülmezse bölge için de Kürtler için de olumsuz etkileri olacaktır. Biz Türkiye olarak yeri geldiği zaman hiçbir gücümüzü kullanmaktan çekinmeyiz.”

Le Drian ise görüşmelerde Türkiye’de terör suçlamasıyla 52 gündür gözaltında tutulan Fransız gazeteci Loup Bureau’nun durumunu öncelikle gündeme getirdi:

Fransız bakan basın toplantısında şunları söyledi: “Biz gazetecinin ailesi ile görüşmesine izin verilmesini talep ettik. Siz de bunun ve koşullarının iyileşeceğini bize teyit ettiniz. Biz ayrıca yargı sürecinin çabuk işlemesini arzu ediyoruz. Biz Türk yargısına saygı gösteriyoruz, ancak, bu davanın en kısa zamanda sona erdirilmesini diliyoruz.
<< Önceki Haber Le Drian tutuklu Fransız gazeteci için Türkiye'de Sonraki Haber >>

Sürgünde vefat eden Dikyurt: Abiler hizmetlerinden geri durmasınlar...

Sürgünde vefat eden Dikyurt: Abiler hizmetlerinden geri durmasınlar...

Erdoğan'ın danışmanlarının 'dolar' kavgası

Erdoğan'ın danışmanlarının 'dolar' kavgası

AKP'li başkandan fındık üreticisine: Kim öğretti oğlum sana bunu yapmanı

AKP'li başkandan fındık üreticisine: Kim öğretti oğlum sana bunu yapmanı

Dombra şarkısı eşliğinde kavga

Dombra şarkısı eşliğinde kavga

Türkiye AB'den nasıl uzaklaştı...

Türkiye AB'den nasıl uzaklaştı...

Haftanın Bamteli: Baharın Vakti ve sabr-ı cemil

Haftanın Bamteli: Baharın Vakti ve sabr-ı cemil

Perinçekçi şarlatandan diri diri yakma teklifi

Perinçekçi şarlatandan diri diri yakma teklifi

AKP Muğla İl Kongresi'nde gerginlik

AKP Muğla İl Kongresi'nde gerginlik

İlahiyatçı Arvas: Küfrün takiyyesi irtica kelimesiydi, nifakın ki FETÖ'dür

İlahiyatçı Arvas: Küfrün takiyyesi irtica kelimesiydi, nifakın ki FETÖ'dür

Erdoğan Çağlayan'a tutuklama çıkınca fikrini değiştirdi!

Erdoğan Çağlayan'a tutuklama çıkınca fikrini değiştirdi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:31:41