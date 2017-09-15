Samanyolu Haber /Spor / UEFA'dan Arsenal ve Köln'e soruşturma /15 Eylül 2017 17:15

UEFA'dan Arsenal ve Köln'e soruşturma

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, dün oynanan Arsenal-Köln maçı öncesinde yaşananlar için iki takım hakkında soruşturma açtı.

UEFA'dan Arsenal ve Köln'e soruşturma

Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinden (UEFA) yapılan açıklamada, Alman ekibine taraftarının meşale yakması, sahaya yabancı madde atması, stada zarar vermesi ve karışıklığa neden olması, İngiliz temsilcisine de konuk takımın taraftarına ayrılan tribünde merdiven boşluklarının dolu olmasından dolayı soruşturma açıldığı belirtildi. 

Açıklamada, soruşturma neticesinin 21 Eylül'de duyurulacağı bildirildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan ve Arsenal'ın 3-1 kazandığı maç öncesinde Köln'ü destekleyen 20 bin taraftarın Emirates Stadı'nın içinde ve dışında güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle karşılaşma bir saat geç başlamıştı.
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