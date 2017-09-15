Samanyolu Haber /Gündem / 'Arkamda oturan yolcunun paylaştığına bakın...' /15 Eylül 2017 17:25

'Arkamda oturan yolcunun paylaştığına bakın...'

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter hesabından 'Uçaktayken arkamdaki yolcunun paylaştığına bakın!' diyerek bir tweet paylaştı.

SHABER3.COM

Son günlerde başta Erdoğan ve Süleyman Soylu olmak üzere birçok AKP'linin SİHA'ların vurduğu sivillerle ilgili sözleri sebebiyle hedef tahtasına oturttuğu Tanrıkulu, uçak seyahati sırasında arkasında oturan bir yolcunun kendisiyle ilgili paylaştığı tweeti daha sonra, 'uçaktayken arkamdaki yolcunun paylaştığına bakın!' diyerek kamuoyuna duyurdu.

Arkada oturan yolcunun Twitter'da, 'Uçakta Sezgin Tanrıkulu'nun arkasına oturdum. Boğma teliyle işini bitir biz sana hapiste bakarız diyenler fav' yazması dikkati çekti



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