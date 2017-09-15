'Arkamda oturan yolcunun paylaştığına bakın...'

Son günlerde başta Erdoğan ve Süleyman Soylu olmak üzere birçok AKP'linin SİHA'ların vurduğu sivillerle ilgili sözleri sebebiyle hedef tahtasına oturttuğu Tanrıkulu, uçak seyahati sırasında arkasında oturan bir yolcunun kendisiyle ilgili paylaştığı tweeti daha sonra, 'uçaktayken arkamdaki yolcunun paylaştığına bakın!' diyerek kamuoyuna duyurdu.







Arkada oturan yolcunun Twitter'da, 'Uçakta Sezgin Tanrıkulu'nun arkasına oturdum. Boğma teliyle işini bitir biz sana hapiste bakarız diyenler fav' yazması dikkati çekti











