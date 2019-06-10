Samanyolu Haber /Gündem / Lavrov: Türkiye İdlib'de elini çabuk tutsun /10 Haziran 2019 19:46

Lavrov: Türkiye İdlib'de elini çabuk tutsun

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Soçi Mutabakatı çerçevesinde silahlı muhaliflerin El Nusra teröristlerinden ayrılması gerektiği konusunda anlaşmaya varılmıştı. Putin ve Erdoğan tarafından yapılan anlaşma gereğince bu konuda başrolü Türkiye'nin oynaması gerekiyor. Bunun olabildiğince daha çabuk yapılması gerekiyor.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, son haftalarda İdlib’de tırmanan şiddeti ve Türkiye’nin ateşkes için garantör olduğu silahlı militanlara yeni silah gönderdiği iddialarını değerlendirdi. Lavrov, ‘Türkiye’nin İdlib’deki militanlara silah gönderdiğine’ dair haberleri görmediğini söylese de, Ankara’dan Soçi mutabakatı uyarınca İdlib’de ‘muhalifler ile teröristlerden ayırma görevini daha çabuk yerine getirmesini beklediklerini’ vurguladı. Lavrov, İdlib’deki ‘teröristlerin saldırılarına yıkıcı yanıtlar vereceklerini’ söyledi.

Lavrov, kontrolü büyük ölçüde Heyet Tahrir El Şam (eski el Nusra) örgütünün elinde bulunan İdlib’deki militanlara ‘Türkiye’den silah takviyesi yapıldığına ilişkin haberler hakkında şu ifadeleri kullandı: “Ben bu haberleri görmedim. Bu silahların kökeninin nereye dayandığının doğrulamasını içeren bir bilgi de görmedim. İdlib’de çok sayıda Batı menşeili silah bulunuyor.”
 
‘ANLAŞMAYI PUTİN VE ERDOĞAN YAPMIŞTI’

Rus bakan bununla birlikte, ‘Türkiye’nin İdlib’deki terörist grupları silahlı muhaliflerden ayıracağına dair kendi üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmesini beklediklerini’ kaydetti. Lavrov şu ifadeleri kullandı: “Soçi memorandumu (Soçi Mutabakatı) çerçevesinde silahlı muhaliflerin -sonradan Heyet Tahrir el Şam kılığına bürünen- El Nusra teröristlerinden ayrılması gerektiği konusunda anlaşmaya varılmıştı. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan tarafından yapılan anlaşma gereğince bu konuda baş rolü Türkiye’nin oynaması gerekiyor.”

‘TÜRKİYE ELİNİ ÇABUK TUTSUN’

“Bunun olabildiğince daha çabuk yapılması gerekiyor” diyen Lavrov, şöyle devam etti: “Zira zaman ilerliyor ve bu teröristler devamlı olarak provokatif saldırılar düzenliyorlar, roket sistemleri de dahil çeşitli silahlarla Suriye ordusunun mevzilerine, yerleşim yerlerine ve Rus hava üssü Hmeymim’e saldırıyorlar.”

‘SOÇİ MUTABAKATI TEÖRİSTLERE GÖSTERİLMİŞ BİR MÜSAMAHA DEĞİLDİR’

Rus Dışişleri Bakanı ayrıca, “Bu gibi eylemleri, ne biz ne de Suriye ordusu yanıtsız bırakacak. Bekleneceği gibi bunlara sert ve yıkıcı yanıtlar verilecek” dedi ve ekledi: Soçi memorandumu, teröristlere gösterilmiş bir müsamaha değildir.” 
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